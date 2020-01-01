Новые бездепозитные онлайн казино 2020 года

Бездепозитные бонусы – одна из самых удачных акций в казино. На 2020 год такой вид бонусирования по прежнему могут себе позволить далеко не все открываемые ресурсы. Это сразу показывает статус заведения, а также тот факт, что перед гемблером не мошенник, но серьезная фирма.

Бездепозитные – это те единицы, которые начисляются на счет пользователя казино до пополнения баланса. В 2020 году обновится система для каждого ресурса отдельно, чтобы не пропустить такие акции, нужно постоянно мониторить ситуацию и держать руку на пульсе событий. Вывод таких денег невозможен, только выигрыш с них.

Постоянным клиентам БК делают рассылку, где предоставляют ссылки на акции, номер промокодов, пр. Большинство акций предлагается сугубо узкому кругу людей. Например, некоторые фирмы предоставляют хорошие акционные предложения только VIP-клиентам.

Некоторые бездепозитные акции запускают на несколько часов, другие могут быть активны месяцами. На каждом сайте есть раздел “акции”, где они подробно расписываются. Проверять постоянно долго, довольно хлопотно.

Есть возможность постоянно проверять сеть с соответствующим запросом в поисковой строке. Тут следует обращать внимание на год написания статьи, а также опасаться мошенников, на которых можно напороться по незнанию.

Обманщиков вычислить легко: номер их лицензии (если указывают) не подтверждается, сам сайт плохо наполнен (мало информации, нет обучающих материалов). Потому что они на скорую руку верстают новые сайты. Кроме того, они выгоды не предлагают, а сразу хотят пополнения баланса на крупную сумму.

В чем заключается особенность

Выдается такой вид бонуса за регистрацию, для этого не требуется пополнять счет. С выводом денег дело обстоит несколько иначе: для этого потребуется прокрутить несколько раз начисление, чтобы иметь возможность снять выигрыш, получить акционные монеты и продолжить гембить (как прокрутить, можно будет прочесть немного ниже).

В данном случае новый игрок не испытывает никакого риска, в то время как у бездепозитных казино есть все шансы заплатить выигрыш не получив прибыли. С другой стороны, таким образом у человека появляется шанс попробовать себя в новом деле, понять, понравится ему это или нет – при этом не рискуя собственными средствами. Зато может вывести деньги, полученные в пари.

Особым отличием от стандартных бонусов является то, что для обычных фриспинов требуется на счету иметь какое-то количество денег: за каждое пополнение насчитываются единицы, плюс от количества прокрутов в казино.

Рассмотрим лучшие из таких игровых заведений.

ТОП онлайн-заведений

Бездепозитные бонусы насчитывают/будут насчитывать в таких казино на 2019-2020 года:

riobet – 1000 рублей, отыгрывается х50. дополнительно предоставляются фриспины за пополнение, проценты за дни рождения;

bitstarz – 20 фриспинов за регистрацию. С выводом денег у этого казино проще всего, любая сумма будет доступна за 10 минут;

rox – лучшие подарки каждому новичку, список акций постоянно меняется, следует узнавать на официальном сайте компании;

fairplay – лучшие предложения, составляет 30 фриспинов и до 200% кэшбека;

playfortuna – новые бездепозитные вращения, максимально 50 штук за регистрацию;

agrocasino – 20 фриспинов, денежное начисление, компенсация 100% от первого пополнения. Казино в 2020 году, вероятно, создаст новые правила, хотя информации об этом пока не было;

zigzag – лучшие предложения такие же, как у agrocasino. С выводом денег проблем не возникает после верификации;

ivi – относится к бездепозитным казино, есть выгода на некоторые игры. Список актуален и на 2020 г;

booi – за регистрацию в казино не насчитывается ничего, но оно раскручено, известно своими временными акциями, которых с каждым годом все больше и интереснее. На 2020 также ожидается множество разнообразных интересных подарочных акций;

frank – за регистрацию в качестве приветствия пользователь может выбрать 175 фриспинов/100 франков/2% возврата/двойные франки с выводом денег придется повременить до прокручивания и верификации. На вывод денег комиссия небольшая;

joycasino – регулярно запускаются новые акции, во время которых пользователь получает самые лучшие предложения и может выбрать подходящие;

саsino-x – бездепозитные 20 фриспинов за регистрацию с выводом денег за один час;

superslots – казино делает много подарков, поздравляет с днем рождения, на новый 2020 год также ожидаются новые подарки. Лучшие предложения с выводом денег (без комиссии).

Бездепозитные казино, упомянутые в перечне, обладают лицензией, официально регулируются (комиссиями по надзору за коммерческими конторами).

В 2020 году список таких компаний можно будет пополнить, поскольку правительство вынудило казино, БК и т.д. проходить официальную регистрацию, без которых их деятельность считается незаконной. Потому, чтобы иметь возможность действовать без проблем, лучшие фирмы предпочитают оформляться и платить полагающийся налог.

Гемблер также может оформить свой счет официально и стать ИП: нужно будет платить налог государству, но таким образом пропадают все финансовые риски – в любом случае игрок будет защищен от потерь.

Виды бонусов

Бездепозитные казино дают бонусы, которые разделяются на несколько типов:

фриспины – бесплатные вращения, определенное количество которых предоставляет казино;

деньги – это внутренняя игровая валюта, которую можно использовать на любые (либо строго определенные) игры;

фриплей – по другому называются “бонус на час”, это обобщенное название, отображающее непродолжительность его жизни.

В 2020 за регистрацию возможно получить любой из них. Чтобы не было проблем с выводом денег, следует пройти процедуру верификации: эти правила не новые, нужны для того, чтобы никто не мог украсть чужие сбережения.

Лучшие из казино без идентификации личности даже не пускают в игру человека, поскольку это может быть несовершеннолетний или ведущий террористическую деятельность. Поскольку по всему мира ведется активная борьба с коррупцией и терроризмом, не поддерживать которую уже можно считать дурным тоном (или даже признаком мошенничества), многие компании могут даже отказать пользователю в игре, вернуть деньги на банковский или веб-счет (если пополнялся баланс).

Как получить бездепозит

Бездепозитные бонусные мотивации в казино раздают либо за регистрацию, или же за актуальные промо-коды: активные на 2019 год в 2020 работать не будут.

Промо-код – это набор букв и цифр, которые вводят в специальном окошке или непосредственно во время регистрации.

Свободные начисления, которые дают без первого взноса на счет, не пересчитывают в живые валюты с выводом денег. Они существуют только на ресурсе. Их можно использовать для ставок, на них заключать пари – но только внутри игры.

Новые лучшие промокоды и акции онлайн-казино обычно представляет непосредственно перед заходом акции на рынок, чтобы подогреть интерес внимательных гемблеров.

Регистрация

Лучшие казино, в которых есть бездепозитные начисления баллов, в обязательном порядке требуют регистрации. В 2020 году, так же, как в другие, для этого потребуется паспорт, подтверждающий гражданство и возраст.

Также следует указать емейл и активный номер телефона, по которому оператор сможет связаться для уточнения деталей. Как уже упоминалось, с выводом денег разобраться возможно только после прохождения процедуры подтверждения личности: для этого используют видеосвязь, ехать куда-то, тратить время или силы, не требуется.

Новые бонусы на счет поступят сразу, как только пользователь оформит свой аккаунт на сайте. Данные, согласно закону, не могут быть распространены третьим лицам. Лучшие онлайн-казино придерживаются этого правила, потому всегда имеют много довольных клиентов.

Как прокрутить

Как уже говорилось, все бонусы, в том числе данные за регистрацию бездепозитные, следует крутнуть в игре: в противном случае с выводом денег возникнут проблемы, появятся претензии и новые негативные комментарии, которые контора не заслужила. Лучшие компании страдают из-за таких недоразумений.

Бездепозитные бонусы прокручиваются в течение определенного времени игры или же за установленное количество раз. То есть, пользователь запускает их в игру (делает ставку, заключает пари), виртуальные единицы поучаствовали в нем, после чего вернулись на счет с выигрышем. Такая схема была актуальна всегда и на 2020 это не изменится.

В данном случае клиент не рискует ничем, ведь он даже еще не пополнял счет и может просто покинуть ресурс. Но если получилось победить и поднять выигрыш, то с выводом денег уйдут финансы компании, которая потерпит убытки.

Новые, молодые фирмы не могут себе позволить бездепозитные бонусы, поскольку доход их не окупает.

На 2020 год бездепозитные награды за регистрацию станут делом более привычным, поскольку среди онлайн-развлечений большое количество конкурентов, а данный метод наиболее удачный.

В заключение

Каждый пользователь интернета решает сам, чем ему заниматься на просторах всемирной сети. Если человек достаточно удачлив, умеет просчитывать и анализировать, а также обладает временем для этого – можно попробовать онлайн-ставки.

Соревнования бывают разные, каждый сможет подобрать по вкусу: футбол, гонки, баскетбол, бои, хоккей.

Особую популярность из года в год набирает киберспорт – онлайн соревнования по шутерам, RPG, стратегиям, тактикам, сражениям. Там же можно найти классические версии спорта, перенесенные в виртуальный мир: тот же футбол или гонки. Участники со всего мира соревнуются, сидя по домам за компьютерами, а болельщики наблюдают и ставят на события реальные/бездепозитные финансы, криптовалюту.

Спорт любят все, можно попробовать на нем заработать.